Tο Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του European Public Law Organization (EPLO) και η Boussias Communications διοργανώνουν το Συνέδριο «Quo Vadis AI – Το δίκαιο, η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τεχνητής νοημοσύνης» στις 21/02/2020 στο Divani Caravel.

Το συνέδριο, πραγματοποιείται υπο την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αποτελεί την πρώτη στην Ελλάδα συνάντηση για τις πολιτικές, τις προοπτικές ανάπτυξης και το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την εξάπλωση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο του θα λάβει χώρα ένας διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ ειδικών στο Δίκαιο, την «ψηφιακή ηθική», τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, παραγόντων της αγοράς και εκπροσώπων των φορέων που διαμορφώνουν τις πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

Σχεδιάζοντας το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης: Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο

Κεντρικός ομιλητής: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική: Προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων

Κεντρικός ομιλητής: Alessandro Mantelero, Associate Professor, Polytechnic University of Turin, Scientific Expert on AI & data protection, Council of Europe

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης της ανάπτυξης στην Οικονομία και τη Διοίκηση

Κεντρικός ομιλητής: Καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Στα πάνελ των συζητήσεων θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, πιο συγκεκριμένα οι : Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Εύα Καϊλη, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος, European Parliament's Science and Technology Options Assessment body (STOA), Μιχάλης Ν. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λίλιαν Μήτρου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Zsuzsanna Mátrai, Corporate Affairs Director, Microsoft Central and Eastern Europe, Rony Medaglia, Associate Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School, Γιάννης Σύρρος , Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE, Αντιπρόεδρος WITSA, Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Απόστολος Βόρρας, Principal – Head of Data Protection & Privacy, Deloitte Legal, Γιώργος Στάμου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών, ΕΜΠ, Μιχάλης Κασσιμιώτης, Managing Director, Hewlett Packard Enterprise Hellas & Cyprus, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Συνιδρυτής SciFY, Μέλος ΔΣ Hellenic AI Society, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Εισαγωγικούς χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι: Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του EPLO

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.aiconference.gr