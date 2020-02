Παραιτήθηκε ο Βρετανός ΥΠΟΙΚ Σατζίντ Τζαβίντ - Ποιος θα τον διαδεχθεί

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Σατζίντ Τζαβίντ παραιτήθηκε σήμερα από τη θέση του, στο πλαίσιο του πρώτου κυβερνητικού ανασχηματισμού μετά το Brexit, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο Τζαβίντ απέρριψε τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έπρεπε να αποπέμψει όλους τους ειδικούς συμβούλους του και να τους αντικαταστήσει με ειδικούς συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομάδα. Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι κανένας υπουργός που σέβεται τον εαυτό του δεν θα αποδεχόταν αυτούς τους όρους», δήλωσε πηγή του περιβάλλοντος του Τζαβίντ, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα διορίσει τον Ρίσι Σουνάκ στη θέση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News.

Ο Σουνάκ, 39 ετών, διαδέχεται τον Σατζίντ Τζαβίντ που παραιτήθηκε σήμερα σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, τινάζοντας στον αέρα τον προσεκτικά σχεδιασμένο ανασχηματισμό του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και δημιουργώντας ερωτήματα για την ηγετική του ομάδα.

Ο Τζόνσον ήθελε να ηγηθεί ενός ανασχηματισμού που θα αποτύπωνε την εξουσία του σε μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει το όραμά του για τη Βρετανία μετά το Brexit και θα αποκαταστήσει τις διαφορές εντός του Συντηρητικού κόμματος και αλλά και στην ίδια τη χώρα.

Ωστόσο η πρώτη αποπομπή, αυτή του υπουργού για τη Βόρεια Ιρλανδία Τζούλιαν Σμιθ που μόλις πριν από ένα μήνα βοήθησε να αποκατασταθεί η εκτελεστική εξουσία στη Βόρεια Ιρλανδία, προκάλεσε κριτική από πολιτικούς βόρεια και νότια των συνόρων με την Ιρλανδία.

Ο Τζον ΜακΝτόνελ, εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού κόμματος για θέματα Οικονομίας, χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό «χάος».

This is a historical record. A government in chaos within weeks of an election. It’s clear Dominic Cummings has won the battle to take absolute control of the Treasury and has installed his stooge as the Chancellor.