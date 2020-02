Αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά και τον Διονύση Σαββόπουλο στο «Αλσος».

- Ο Σπύρος Γραμμένος ανεβαίνει από σήμερα και για τέσσερις ακόμα Παρασκευές στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, για μια μουσική παράσταση που θα περιλαμβάνει καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής και της κωμωδίας. Μαζί του η Μυρτώ Βασιλείου. Στις 10.30 μ.μ. Φραντζή 14.

- Η γκαλερί PurPur στη Λαμία εγκαινιάζει την ομαδική εικαστική έκθεση «Find what you love and let it kill you», με έργα 13 σύγχρονων εικαστικών που καταπιάνονται

με την έννοια του πάθους. Στις 8.30 μ.μ. Ανθήλης 6Β.

- Το φεστιβάλ «Movement» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που μέσα από διαλέξεις, συναυλίες, προβολές και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, μελετά τη μετανάστευση πληθυσμών στη Μεσόγειο και όχι μόνο, ξεκινά τις εργασίες του από τη Στοά Εμπόρων. Από τις 12 το μεσημέρι Βουλής 8-10.

- Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών «Jazz στο Μουσείο» του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, το τρίο του πιανίστα Παντελή Μπενετάτου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στη μουσική των Τζορτζ Γκέρσουιν και Κόουλ Πόρτερ. Στις 8.30 μ.μ. Ερατοσθένους 13.

- Η «ARTogether-Τέχνη ατόμων με και χωρίς αναπηρία» και το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζουν στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. και Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο, την ομαδική εικαστική έκθεση «Ταξιδεύοντας την τέχνη». Στις 7.30 μ.μ. Νότια Πύλη.

- Ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Μανώλης Μητσιάς παρουσιάζουν στη σκηνή του «Αλσους» ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι. Στις 9.30 μ.μ. Ευελπίδων 4.