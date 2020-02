Περισσότερα από 80 fashion film μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Athens Fashion Film Festival, που φέτος «μετακόμισε» στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης.

«Δεν είμαστε γραμμένοι αποκλειστικά για ένα όργανο – ούτε εγώ, ούτε και εσύ», έγραφε ο 17χρονος Ελιο στο ημερολόγιό του στο δαντελένιο «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» του Αντρέ Ασιμαν, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Λούκα Γκουαντανίνο. Ισως είναι το ίδιο αυτό σκεπτικό που έπεισε τον Ιταλό σκηνοθέτη να επανέλθει μέσω μιας διαφορετικής κινηματογραφικής πλατφόρμας, το σινεμά μόδας. Το σαγηνευτικό «Staggering Girl» που σκηνοθέτησε για λογαριασμό του οίκου Valentino, ένα μεσαίου μήκους κινηματογραφικό κομψοτέχνημα, με πρωταγωνιστές την Τζούλιαν Μουρ, τον Kάιλ Mακλάχλαν, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του «Call My By Your Name», μετά τις Κάννες έρχεται να ανοίξει απόψε το 2ο Athens Fashion Film Festival (Αμφιθέατρο Τεχνόπολης, 20.30).

Δεν ήταν τυχαία η επιλογή της ταινίας πρεμιέρας του AFFF. Το «Staggering Girl» λένε οι διοργανωτές, με μια καλειδοσκοπική ματιά που πηγάζει από τη μόδα και το σινεμά και φτάνει μέχρι τα βαθύτερα επίπεδα της ύπαρξης, αποτελεί την επιτομή του σύγχρονου fashion film. «H τέχνη του κινηματογράφου είναι η τέχνη των δυνατών εικόνων», λέει στην «Κ» η ιδρύτρια του φεστιβάλ, σκηνοθέτις Νικόλ Αλεξανδροπούλου. Τη δύναμη των εικόνων υπηρετεί και ο χώρος της μόδας. «Ηταν ζήτημα χρόνου λοιπόν οι δύο κόσμοι να συναντηθούν και να συνδημιουργήσουν. Κινηματογράφος και μόδα αποτελούν τις όψεις του σύγχρονου καλλιτεχνικού παρόντος. Πατούν στη στιγμή, αναζητούν το “τώρα”, αλλά ταυτόχρονα έχουν τα μάτια στραμμένα στο μέλλον».

Το φετινό Φεστιβάλ, με τίτλο «Οταν η ηθική συναντάει την αισθητική», περιλαμβάνει συνολικά 80 fashion film μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά αφιερώματα, θεματικά panel και masterclasses, που καλύπτουν τις σύγχρονες τάσεις και αναζητήσεις σε σχέση με τη μόδα, τον κινηματογράφο, την τέχνη, το περιβάλλον. «To motto του Athens Fashion Film Festival 2020 είναι η ρήση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι “Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο”. Η ομορφιά της ψυχής, η ομορφιά των ιδεών, η ομορφιά της όψης, η ομορφιά πολλών στιγμών της καθημερινότητας, η ομορφιά που συναντάμε παντού στη Φύση».

Το AFFF όμως στοχεύει να αποτελέσει ετήσιο σημείο συνάντησης των Ελλήνων δημιουργών. Στο πλαίσιο αυτό, το τριήμερο ξεκινά σήμερα με ένα φαντασμαγορικό fashion performance σε επιμέλεια Μιχάλη Πάντου και Νικόλ Αλεξανδροπούλου και τη συμμετοχή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων ονομάτων της ελληνικής μόδας: Deux Hommes, Apostolos Mitropoulos, SOFFA, Angelos Bratis, Vassilis Zoulias, Laskaris, Orsalia Parthenis, Sotiris Georgiou, Dimitris Petrou, Angelos Tsakiris, Andonis Kozakidis, DOCA, Faliakos, The Artians, The old man of the sea, Eleftheriades, Dassios, Zeus n Dione, Evi Karatza, Marcello Nyktas. Από το πλούσιο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου (https://athensfff.com/) ξεχωρίζουμε το «Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell» του ανατρεπτικού Γάλλου σκηνοθέτη και φωτογράφου, διάσημου για τη συνεργασία του με όλα τα κορυφαία luxury brands του πλανήτη, Bruno Aveillan (αύριο 17.45), που αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου «Οι Πύλες της Κολάσεως» από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, Ογκίστ Ροντέν, όπως επίσης και το «We Margiela» της Menna Laura Meijer (Κυριακή, 17.00).