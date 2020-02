Ο Μπαράκ Ομπάμα συνάντησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Η συζήτησή τους στο Σικάγο (βίντεο)

Μία συζήτηση που αφορούσε πολλά θέματα, όχι όμως ιδιαιτέρως το μπάσκετ, είχε ο Μπαράκ Ομπάμα με τρεις παίκτες του NBA, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι άλλοι δύο παίκτες ήταν ο Κρις Πολ και ο Κέβιν Πολ με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να αιτιολογεί την επιλογή του σε ό,τι αφορά τους προσκεκλημένους στη συζήτηση που διοργανώθηκε από το ίδρυμα που φέρει το όνομά του.

«Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και καλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος, έχεις τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχεις και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πώς θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάρακ Ομπάμα.

"That's part of the way we start bridging these gaps." During his conversation with @RealMikeWilbon , @CP3 , @kevinlove , and @Giannis_An34 , @BarackObama talks about the importance of sharing stories of personal experiences to bridge divides. pic.twitter.com/eVUA85Uelj

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε τις ημέρες που σκούπιζε το παρκέ.

«Άλλα παιδιά δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ ή την υποστήριξη που δέχθηκα από τη γειτονιά μου», είπε και πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες είδα ένα παιδί να σκουπίζει το παρκέ και πήγα και του μίλησα και του είπε ότι κι εγώ κάποτε σκούπιζα το παρκέ. Αν εγώ τα κατάφερα, τότε κι εσύ μπορείς να τα καταφέρεις».

“If I did it, you can do it.”



When @Giannis_An34 noticed a young man mopping the court at a game a few weeks back, he was reminded of his own journey to the @NBA and the people who supported him. See more from his conversation with @BarackObama. pic.twitter.com/sRawQHqA2s