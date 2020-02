Οι New York Times έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπατρισμού τους.

The Americans evacuated from the Diamond Princess cruise ship are in the air right now. Here is a view from inside of the charter plane earlier this morning as passengers boarded https://t.co/7QN5MLC11A pic.twitter.com/eoJs8B79E2