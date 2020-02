ΗΑΕ: Εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας του πρώτου αραβικού πυρηνικού σταθμού

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν το 'πράσινο φως' για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Μπαρακάχ, του πρώτου στον αραβικό κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (FANR) ενέκρινε τη χορήγηση στην εταιρία Nawah της άδειας λειτουργίας του αντιδραστήρα 1 του σταθμού», δήλωσε ο Χαμάντ Αλκαάμπι σε συνέντευξη Τύπου στο Αμπού Ντάμπι, προσθέτοντας πως ο αντιδραστήρας θα λειτουργήσει στο «εγγύς μέλλον».

Η Nawah Energy Company, που ιδρύθηκε το 2016, θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση των τεσσάρων αντιδραστήρων που θα έχει ο σταθμός του Μπαρακέχ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρίας.

Ο σταθμός κατασκευάστηκε από μια κοινοπραξία υπό την Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) των ΗΑΕ και την κορεατική Korea Electric Power Corporation (KEPCO), με εκτιμώμενο κόστος 24,4 δισεκ. δολάρια (22,5 δισεκ. ευρώ).

Ο πρώτος από τους τέσσερις αντιδραστήρες επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2017, αλλά η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του μετατέθηκε κατ΄επανάληψη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νομικές προϋποθέσεις ασφαλείας.

A moment of national pride and a milestone for the UAE Peaceful Nuclear Energy Program as Nawah receives the Operating License for Unit 1 of the Barakah plant from FANR.



Congratulations to our employees and partners who have turned this vision into a reality. pic.twitter.com/00N6cYW2C1