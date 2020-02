Brexit: Η επαναφορά των τελωνειακών ελέγχων θα επιβαρύνει τους καταναλωτές, εκτιμά η ένωση BRC

Η επιστροφή των τελωνειακών ελέγχων μετά την μεταβατική περίοδο που ακολουθεί το Brexit κινδυνεύει να επιβαρύνει τους βρετανούς καταναλωτές με την άνοδο των τιμών και την μείωση των διαθέσιμων προϊόντων στα καταστήματα, προειδοποιούν οι επαγγελματίες του λιανικού εμπορίου.

Η ένωση BRC (British Retail Consortium) παρουσιάζει σε έκθεσή της τις προτεραιότητες για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, ελπίζοντας σε μία «ρεαλιστική συμφωνία» για τον περιορισμό της αναταραχής.

Υπενθυμίζει ότι το 80% των προϊόντων διατροφής που εισάγεται από τους βρετανούς εμπόρους προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα προϊόντα φθάνουν κυρίως στα λιμάνια του Ντόβερ και του Φόλκστοουν, μέσω των οποίων περνούν 7.000 φορτηγά ημερησίως.

