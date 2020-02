Το νέο Renault Clio πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του

Βασισμένο στην τελείως καινούρια πλατφόρμα CMF-B και σχεδιασμένο με βάση την αρχή της «Εξέλιξης και Επανάστασης», το All-new Renault CLIO θέτει νέους κανόνες, με πιο ώριμη σχεδίαση αμαξώματος και ένα πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό.

Το νέο Renault CLIO τίθεται επικεφαλής του στρατηγικού πλάνου του Groupe Renault «Drive the Future 2017-2022», που έχει τρεις βασικούς πυλώνες: την Ηλεκτροκίνηση, ως το 1ο υβριδικό Renault της ιστορίας, τη Συνδεσιμότητα, με το νέο συνδεδεμένο σύστημα Multimedia υψηλής τεχνολογίας, και την Αυτονομία, καθώς είναι εξοπλισμένο με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που καθιστούν την αυτόνομη οδήγηση μια προσιτή πραγματικότητα σε αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Έτσι έχει όλα τα εχέγγυα να συνεχίσει την θριαμβευτική πορεία του, ως το παγκόσμιο γαλλικό best seller, πρωταγωνιστώντας στην κατηγορία του, όπως συμβαίνει από το 2012 και μετά.Για πρώτη φορά, η γκάμα του All-new CLIO διατίθεται και με “full hybrid” E-TECH κινητήρα. Το υβριδικό σύστημα κίνησης του CLIO E-TECH, με συνδυαστική ισχύ 140 ίππων, προσφέρει μέγιστη οικονομία με 40% εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με έναν θερμικό κινητήρα σε αστικό κύκλο, μείωση εκπομπών CO2 και δυναμική απόκριση κατά την οδήγηση. Η μπαταρία ισχύος 1.2 kWh (230V) δίνει την δυνατότητα 80% αμιγούς ηλεκτροκίνησης σε αστικό περιβάλλον. Το σύστημα κίνησης του υβριδικού CLIO E-TECH έχει εξελιχθεί και κατοχυρωθεί ως πατέντα της Renault Engineering, ενσωματώνοντας όλα τα πλεονεκτήματα της πολυετούς τεχνογνωσίας της μάρκας στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Χρησιμοποιεί ένα νέο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρου, που πλαισιώνεται από δύο ηλεκτροκινητήρες – ο ένας είναι τύπου HSG (High-Voltage Starter Generator) – και ένα καινοτόμο κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη. Η συνεργασία των ηλεκτροκινητήρων και του κιβωτίου ταχυτήτων εξασφαλίζει την ομαλή αλλαγή σχέσεων και προέρχεται κατευθείαν από την τεράστια εμπειρία της αγωνιστικής ομάδας από τη Renault F1.Ένα από τα βασικά στοιχεία του «Smart Cockpit» στο All-new Renault CLIO είναι η οθόνη αφής 9,3’’ του συστήματος multimedia, η οποία και αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει εξοπλίσει ποτέ κάποιο μοντέλο της Renault. Στραμμένη προς την πλευρά του οδηγού για απόλυτη εργονομία και ασφάλεια στην οδήγηση, η οθόνη, με τη λειτουργία EASY LINK, συγκεντρώνει όλες τις multimedia, infotainment και navi λειτουργίες, καθώς και τις ρυθμίσεις του συστήματος παραμετροποίησης του οχήματος, MULTI-SENSE.Με μέγεθος από 7 έως 10,25 ίντσες, η σύγχρονη οθόνη TFT του All-new CLIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει πιο προσωπική την οδηγική εμπειρία. Η έκδοση με την οθόνη των 10,25 ιντσών περιλαμβάνει ακόμα και την προβολή των δεδομένων (χάρτες κ.λπ.) του συστήματος πλοήγησης, ενώ οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις επιθυμίες του οδηγού.Η πλατφόρμα πολυμέσων Renault EASY LINK είναι συμβατή με λογισμικό Android AutoTM και Apple CarPlay. Ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει τις οθόνες με τη βοήθεια widgets που του παρέχουν άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες του λειτουργίες. Το σύστημα στηρίζει τη λειτουργία του στη μόνιμη συνδεσιμότητα 4G για άμεση ενσωμάτωση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. Παράλληλα, η πλατφόρμα είναι πάντα ενημερωμένη, χάρη στις αυτόματες ενημερώσεις. Η πλοήγηση ενσωματώνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, που παρέχονται από την TomTom, όπως η ενημέρωση για τις τιμές των καυσίμων στα σημεία ανεφοδιασμού, η κίνηση στους οδικούς άξονες, η προειδοποίηση για επικίνδυνους δρόμους κ.α.Η εφαρμογή MY Renault (διαθέσιμη στην Ελλάδα σε μεταγενέστερο χρόνο) επιτρέπει την καλύτερη προετοιμασία του ταξιδιού, τη συνέχιση της πλοήγησης με τα πόδια, αφού βγείτε από το αυτοκίνητο, αλλά και την υπενθύμιση της διαδρομής πίσω σε αυτό, αν δεν θυμάστε που το έχετε παρκάρει. Επίσης, επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου (κλείδωμα, ξεκλείδωμα, κόρνα, προβολείς), ενώ, τέλος, εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη διαχείριση συντήρησης, παρακολουθώντας το ιστορικό τακτικής συντήρησης.Ανακαλύψτε τις εντυπωσιακές τεχνολογίες του All-new Renault CLIO στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Renault, ζητώντας τώρα ένα test-drive.