Κοινή άσκηση της Αεροπορίας Στρατού Ελλάδας και ΗΠΑ στους πρόποδες του Ολύμπου

Κοινή άσκηση με πραγματικά πυρά και στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα μάχης πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του Ολύμπου ανάμεσα στην Αεροπορία Στρατού Ελλάδας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο εμβάθυνσης των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Την προγραμματισμένη άσκηση παρακολούθησε ο αρχηγός του ΓΕΣ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η άσκηση έλαβε χώρα τρεις εβδομάδες αφότου οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν μία συμφωνία-ορόσημο για την άμυνα, με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις αποκτούν πιο εκτεταμένη πρόσβαση σε ελληνικές στρατιωτικές βάσεις.

Η αναθεωρημένη Διμερής Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ υπεγράφη τον Οκτώβριο από τον αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αθήνα και επικυρώθηκε τον Ιανουάριο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press αναφέρει ότι «η συμφωνία αυτή καθιστά δυνατή την αύξηση των από κοινού δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών σε στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις στη Λάρισα, το Στεφανοβίκειο και την Αλεξανδρούπολη».

Επιπλέον, το δημοσίευμα τονίζει ότι «η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για ενίσχυση των υποδομών αλλά και για άλλες βελτιώσεις στη αμερικανική ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη».

«Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πιο δυνατές από ποτέ», δήλωσε ο Τζέφρι Πάιατ. «Οι δεσμοί και η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό τους».

Η Αμερικανική πρεσβεία ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από τη συνάντησή του Αμερικανού πρέσβη με τον αρχηγό του ΓΕΣ καθώς και με στρατιώτες της αμερικανικής Αεροπορίας Στρατού, με τους οποίους συνομίλησε για τις εμπειρίες τους από την Ελλάδα.

Ο Αμερικανός πρέσβης ανήρτησε και φωτογραφία μέσα από το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο Στεφανοβίκειο.