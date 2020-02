Η Σελίν Ντιόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Celine Dion, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2020, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, Courage World Tour.

«Είμαι ενθουσιασμένη που πηγαίνω στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Θα σας δω εκεί!», αναφέρει η Καναδή τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Twitter.

Greece! Excited to be going to Athens on the #CourageWorldTour on Friday, July 31, 2020! Tickets go on sale Friday February 21st at 10:30 am, local time. See you there! - Céline xx…https://t.co/AMlwVLj9xk pic.twitter.com/i3RdLkvEdR