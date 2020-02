Συρία: Μετατρέποντας τους ήχους του πολέμου σε παιδικό γέλιο...

Ενα παιχνίδι προκειμένου να προφυλάξει την κόρη του από το ψυχικό τραύμα που προκαλούν οι ήχοι των αεροπορικών επιδρομών και βομβαρδισμών κοντά στο σπίτι τους, στο Ιντλίμπ, έχει επινοήσει Σύρος πατέρας για την τρίχρονη κόρη του.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Μουχαμάντ αυτήν την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνεται ο ίδιος και η τρίχρονη κορούλα του Σάλουα να γελάνε την ώρα που ακούγεται το σφυροκόπημα εναντίον της Ιντλίμπ, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού πατέρα-κόρης, έχει γίνει viral.

Ο κρότος των βομβών ξαφνιάζει και τρομοκρατεί την Σάλουα, είπε ο Μουχαμάντ στο Reuters Television στην πόλη Σαρμάντα, επομένως αποφάσισε να ζητήσει από τα παιδιά που έπαιζαν σε κοντινό σημείο να ανάψουν ένα δυναμιτάκι, για να δείξει στη Σάλουα ότι ο θόρυβος ήταν απλά ένα αστείο.

«Άρχισαν να γελάνε και εκείνη άρχισε να γελάει και είδε ότι το όλο πράγμα ήταν απλά μια πλάκα» εξήγησε ο Μουχαμάντ.

«Δύο ημέρες αργότερα, η πολεμική αεροπορία έπληξε την περιοχή και εγώ αμέσως της είπα να μην φοβάται, είναι απλά παιδιά που ρίχνουν δυναμιτάκια».

«Μετέτρεψα το όλο θέμα σε ένα παιχνίδι, προκειμένου εκείνη να μην φοβάται» επισήμανε.

Η ιδιαίτερη αυτή τεχνική προστασίας από το ψυχικό τραύμα φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

«Δεν είναι τρομαχτικό, είναι αστείο» είπε η Σάλουα.

This is Selva and her father Abdullah.



Abdullah created a game for his 4 year old daughter so that Selva is not scared when bombs explode.



They laugh together at the explosion.



This is life in Syria and it breaks my heart.pic.twitter.com/t7CB2M0ooZ