Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη σε καραμπόλα που οδήγησε στο κλείσιμο μίας μεγάλης λεωφόρου λίγο έξω από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με την καναδική αστυνομία.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν περισσότερα από 200 αυτοκίνητα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Περίπου 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ 13 υπέφεραν πιο ελαφρείς τραυματισμούς.

Οι δύο νεκροί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο όχημά τους, σύμφωνα με τη δημόσια υπηρεσία ασφάλειας του Κεμπέκ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η σύγκρουση προκλήθηκε εξαιτίας ισχυρής χιονόπτωσης, η οποία ξαφνικά προκάλεσε συνθήκες μηδενικής ορατότητας για τους οδηγούς, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών του Κεμπέκ σε συνέντευξη τύπου.





