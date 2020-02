Σχεδόν 900.000 παγκολίνοι έχουν πουληθεί παράνομα στη νοτιοανατολική Ασία από το 2000

Σχεδόν 900.000 παγκολίνοι, ένα ζώο που απειλείται με εξαφάνιση, πουλήθηκαν παρανόμως στη νοτιοανατολική Ασία, σημαντικό κέντρο διακίνησης άγριων ζώων, στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετίων, ανακοίνωσε σήμερα μη κυβερνητική οργάνωση.

«Δεν περνά μέρα που να μην υπάρξει κατάσχεση άγριων ζώων στη νοτιοανατολική Ασία, συχνά σε εντυπωσιακούς αριθμούς», επεσήμανε η Κανίθα Κρισνασάμι διευθύντρια της ΜΚΟ Traffic για την περιοχή.

Η ΜΚΟ εκτιμά ότι περίπου 895.000 φολιδωτοί μυρμηγκοφάγοι, όπως είναι επίσης γνωστοί οι παγκολίνοι, έχουν πουληθεί παρανόμως από το 2000 ως το 2019 στην περιοχή.

Επίσης περίπου 96.000 κιλά φολίδων έχουν κατασχεθεί από το 2017 ως το 2019 στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ.

Το μικρό αυτό θηλαστικό είναι ο βασικότερος στόχος του παράνομου κυνηγιού κυρίως εξαιτίας των φολίδων του που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή, ασιατική ιατρική, αλλά και για τη σάρκα του που θεωρείται λιχουδιά.

