Τη θλίψη του για τις επιθέσεις στη Γερμανία εκφράζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα την «απέραντη θλίψη» του και την «πλήρη υποστήριξη προς τη Γερμανία μπροστά σ' αυτή την τραγική επίθεση», μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Χανάου (κεντρική Γερμανία) και στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στα θύματα και στις πενθούσες οικογένειες. Είμαι στο πλευρό της καγκελαρίου Μέρκελ σ' αυτή τη μάχη για τις αξίες μας και την προστασία των δημοκρατιών μας», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε μήνυμά του που ανέβασε στo Twitter.

Σύμφωνα με τη γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία, τα κίνητρα του φερόμενου δράστη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, είναι πιθανόν «ξενοφοβικά».

Une immense tristesse et mon plein soutien à l’Allemagne face à cette attaque tragique. Nos pensées vont aux victimes et aux familles en deuil. Je suis aux côtés de la Chancelière Merkel dans ce combat pour nos valeurs et la protection de nos démocraties.