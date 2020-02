Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τέμενος στο Λονδίνο

Πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι δέχθηκε άνδρας μέσα σε τέμενος του Βορείου Λονδίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία η ζωή του θύματος, η ηλικία του οποίου υπολογίζεται περί τα 70 έτη, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το θύμα πιστεύεται ότι είναι ο μουεζίνης του τεμένους, ο άνδρας δηλαδή που με τη δυνατή και μελωδική φωνή του καλεί τους πιστούς στο τζαμί για την προσευχή.

Ένας ύποπτος για την επίθεση στο τέμενος έχει ήδη συλληφθεί από την αστυνομία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τον περιγράφουν ως έναν λευκό άνδρα με «λονδρέζικη προφορά».

BREAKING: Police have arrested a man on suspicion of attempted murder at London's Regents Park Mosque following reports of a stabbing. The victim was treated by paramedics before being taken to hospital. More follows... pic.twitter.com/4cG31Cj9sZ