Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τέμενος στο Λονδίνο: Συνελήφθη ο δράστης

Ο μουεζίνης ενός τεμένους στο Λονδίνο, ηλικίας περίπου 70 ετών, δέχθηκε σήμερα επίθεση με μαχαίρι μέσα στο τζαμί, έγινε γνωστό από την αστυνομία, και ένας ύποπτος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Ο μουεζίνης δεν φέρει απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, ωστόσο έχει τραυματιστεί σοβαρά και τον φροντίζουν στο νοσοκομείο», ανέφερε το London Central Mosque Trust σε ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι οι ερευνητές της δεν πιστεύουν πως το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα στην αίθουσα προσευχής του τεμένους, κοντά στο Ρίτζενς Παρκ, και κατόπιν να τον οδηγούν έξω.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, περίπου 100 πιστοί βρίσκονταν στην αίθουσα τη στιγμή της επίθεσης και τουλάχιστον 20 εξ αυτών όρμησαν στον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν.

«Άκουσα φωνές» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το πλήρες όνομά του. «Στη συνέχεια, είδαμε το αίμα», συμπλήρωσε.

Όπως περιέγραψε, το θύμα δέχθηκε χτυπήματα κοντά στον ώμο του από έναν άνδρα που ερχόταν στο τέμενος εδώ και 6 μήνες, πριν από το σημερινό περιστατικό.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το συμβάν.

«Είναι τόσο φοβερό αυτό που συνέβη, ιδίως σε έναν χώρο λατρείας. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στο θύμα και όλους όσοι επηρεάστηκαν», έγραψε ο Τζόνσον σε μήνυμά του στο Twitter.

BREAKING: Police have arrested a man on suspicion of attempted murder at London's Regents Park Mosque following reports of a stabbing. The victim was treated by paramedics before being taken to hospital. More follows... pic.twitter.com/4cG31Cj9sZ