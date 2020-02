Ο Ντέιβιντ Γουάλας-Γουέλς, το άρθρο του οποίου διαβάστηκε από 7 εκατ. αναγνώστες σε μία μέρα, θα πρωταγωνιστήσει στο λογοτεχνικό φεστιβάλ.

Κάθε χρόνο, το εαρινό Λογοτεχνικό Φεστιβάλ του Κέμπριτζ συγκεντρώνει στην ιστορική βρετανική φοιτητούπολη διακεκριμένους συγγραφείς, καλλιτέχνες, επιστήμονες και πολιτικούς, προσκαλώντας τους να συζητήσουν τα πιο επείγοντα ζητήματα της εποχής. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του φεστιβάλ Κάθι Μουρ, η θεματική των φετινών εκδηλώσεων ήταν μια αρκετά φυσική επιλογή. Τα νέα ρεκόρ θερμοκρασίας σε δεκάδες γωνιές του πλανήτη καθώς και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία φέρνουν την κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο του φεστιβάλ, το οποίο φέτος καταπιάνεται με το ερώτημα: «Είναι ικανή η τέχνη να κινητοποιήσει τον κόσμο με έναν τρόπο που δεν έχει καταφέρει η πολιτική;».

Με αυτό το θεματικό επίκεντρο, μια σειρά ομιλιών, συζητήσεων και ντιμπέιτ θα διεξαχθεί στη μικρή ακαδημαϊκή πόλη στα μέσα του Απριλίου, εξετάζοντας με ιδιαίτερο τρόπο τον αντίκτυπο της πολιτικής αδράνειας απέναντι στην επιτακτική ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος. Το φεστιβάλ θα προσελκύσει κορυφαίες προσωπικότητες –όπως τη συγγραφέα του ανάρπαστου βιβλίου «The Case for the Green New Deal» και σύμβουλο της Αμερικανίδας βουλευτού Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, Αν Πέτιφορ– οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό τις γνώσεις και τις ανησυχίες τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Προάγγελος της εκδήλωσης, στις 9 Απριλίου, θα είναι ένας διάλογος μεταξύ της Κάρολαϊν Λούκας, από το Κόμμα των Πρασίνων της Αγγλίας και της Ουαλλίας, και του δημοφιλούς δημοσιογράφου και συγγραφέα Ντέιβιντ Γουάλας-Γουέλς, για το πώς οι ιστορίες και τα αφηγήματα διαμορφώνουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων γύρω από την κλιματική κρίση. Στο εκτενές άρθρο του με τίτλο «Η ακατοίκητη Γη» για το New York Magazine, ο Γουέλς βασίζεται σε δεκάδες στοιχεία από συνεντεύξεις του με επιστήμονες, ωστόσο ταρακουνάει τους αναγνώστες με πρωτόγνωρο τρόπο, παραθέτοντας τα χειρότερα πιθανά σενάρια της κλιματικής αλλαγής. Μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο, το άρθρο είχε διαβαστεί επτά εκατομμύρια φορές και έχει πλέον μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Λαμβάνοντας κανείς υπόψη τα επιχειρήματα του Γουέλς, μπορεί να καταλάβει γιατί η θεματική των περισσότερων εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι η διαχείριση του θρήνου και της απαισιοδοξίας που κατακλύζει όσους ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή. Πλέον, δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να φοβάται για το μέλλον του πλανήτη – όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με το αφόρητο συναίσθημα της «κλιματικής απελπισίας». Γεφυρώνοντας τον κόσμο της συγγραφικής φαντασίας και της δυστοπικής πραγματικότητας, το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ του Κέμπριτζ στοχεύει φέτος να δώσει στο κοινό διεξόδους από αυτή την ανασφάλεια για το περιβάλλον, προσφέροντας τροφή για σκέψη και προτείνοντας τρόπους ουσιαστικής στήριξης εκείνων που το προστατεύουν.



* Η κ. Μελίνα Σπανούδη είναι δημοσιογράφος και ζει στο Κέμπριτζ της Αγγλίας.