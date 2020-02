Η Λάουρα Δράγνη με την Ντ. Ράποπορτ και την Ιωάννα Λαλαούνη.

Η Ελλάδα διαθέτει πολλά μουσεία, ένα όμως εξ αυτών, το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, κατέχει ιδιαίτερη θέση, καθώς υπάρχουν μόνο τρία παγκοσμίως που καταπιάνονται με αυτό το αντικείμενο. Βρίσκεται στη σκιά της Ακρόπολης και διατηρεί ζωντανό το σπουδαίο έργο του αείμνηστου Λαλαούνη με 3.500 κομμάτια και μικρογλυπτά από τις 50 συλλογές του. Ταυτόχρονα όμως το μουσείο, χάρις στην πεφωτισμένη διοίκηση των θυγατέρων του και την εξωστρεφή πολιτική του, έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες του στους δημιουργικούς ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδος. Αλλωστε αυτό ήταν και το πνεύμα του Λαλαούνη, ο οποίος τίμησε την πολιτιστική μας κληρονομιά με τα σχέδιά του, που γνώρισαν τεράστια αναγνώριση στο εξωτερικό: να σέβεσαι τον τόπο και την ιστορία σου, αλλά και να αφουγκράζεσαι την εποχή σου.



Η Λίλα Λαλαούνη με τον Ιάπωνα πρέσβη Γ. Σιμίζου και τη σύζυγό του.

Πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε στο μουσείο η έκθεση της Αμερικανίδας Ντέμπρα Ράποπορτ που έχει τίτλο «From the streets of New York». Τα κοσμήματά της υπάρχουν στις συλλογές μεγάλων μουσείων στις ΗΠΑ, που θεωρούν ότι η σχεδιάστρια ενσαρκώνει τη νέα ηθική στη μόδα. Αξιοποιεί οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει σημείο έμπνευσης για εκείνη και που όλοι εμείς θα πετάγαμε στα σκουπίδια δίχως δεύτερη σκέψη. Στις συνεντεύξεις της λέει συχνά πως χρησιμοποιεί ως μοντέλο το ίδιο της το σώμα και δημιουργεί γύρω από αυτό μια «πανοπλία» από διάφορα αντικείμενα. Μια παλιά εφημερίδα, ένα κομμάτι από μέταλλο, ένα ρολό από το χαρτί τουαλέτας είναι για τη Ράποπορτ αφορμή για να ξανασκεφτούμε την επανάχρησή τους.



Η Αικατερίνη Λαλαούνη με την Αλεξάνδρα Πάλλη.

Η εμφάνισή της είναι εκκεντρικότατη και θεωρείται μία από τις πιο διάσημες Νεοϋορκέζες για το απαράμιλλο στυλ της. «Δεν χρειάζεται να ντύνεστε σαν και εμένα, αλλά να παίζετε με ό,τι σας αρέσει», λέει. Στην Ελλάδα έφερε δημιουργίες που ανήκουν στη δική της προσωπική συλλογή. Ενα από τα μηνύματα που θέλει να εκπέμψει στη νεότερη γενιά των γυναικών είναι πως η τρίτη ηλικία έχει και αυτή τη γοητεία και τη χάρη της, αρκεί να μην χάσει κανείς την αυτοπεποίθησή του.

Η Ράποπορτ ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες που άρχισαν να μιλούν δημοσίως για το πώς η βιομηχανία της μόδας καταστρέφει τον πλανήτη και πως πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε νοοτροπία για τα ενδύματά μας. Να αγοράζουμε λιγότερα ρούχα και υποδήματα, να τα αγαπάμε περισσότερο και να τα δίνουμε σε καταστήματα για να ξαναπουληθούν όταν δεν τα θέλουμε άλλο. Η έκθεση στο Μουσείο Λαλαούνη θα δια-ρκέσει έως και τις 12 Απριλίου.