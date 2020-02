Η DS Automobiles στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο E-prix του Mexico City

Η DS Automobiles, η πρωταθλήτρια Ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο της, συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες στο podium, με το εξαιρετικό αποτέλεσμα που πέτυχε στο E-Prix του Mexico City. Στον συναρπαστικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε εκεί, ο Πορτογάλος Antonio Felix Da Costa, τερμάτισε για δεύτερο αγώνα στη σειρά, στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Ο team-mate του και δις-πρωταθλητής, Jean-Éric Vergne, στον τερματισμό κατάφερε να βρεθεί στην 4η θέση.



“Αμφότεροι οι οδηγοί αλλά και ολόκληρη η ομάδα, έκαναν καταπληκτική δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού σαββατοκύριακου. Υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε και να βελτιώσουμε εν όψει του επόμενου αγώνα, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν ένα πολύ δυνατό πακέτο αναφορικά με το αυτοκίνητο και τη δυναμική του, καθώς επίσης και δύο από τους ταχύτερους οδηγούς του Πρωταθλήματος. Θέλουμε να κάνουμε πολύ καλές εμφανίσεις στη συνέχεια και να συνεχίσουμε τη βαθμολογική συγκομιδή, ενώ δεν αποκλείω καθόλου την περίπτωση να καταφέρουμε στον επόμενο κιόλας αγώνα στο Marrakesh, την πρώτη νίκη της σεζόν.” Δήλωσε ο Mark Preston, επικεφαλής της DS TECHEETAH.



Παρακινούμενη από την Avant-Garde διάθεση, αλλά και την εξαιρετική κληρονομία της DS του 1955, η DS Automobiles, λανσαρίστηκε το 2015 με στόχο να επαναφέρει τη Γαλλική φινέτσα και την πολυτέλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η DS Automobiles είναι η premium μάρκα του Ομίλου PSA.



Σχεδιασμένα για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προσωπική έκφραση ταυτόχρονα με την κορυφαία τεχνολογία, τα μοντέλα της DS στη δεύτερη γενιά τους, συνδυάζουν ραφινάρισμα και προηγμένη τεχνολογία με τρόπο μοναδικό. Με τα SUV DS 7 CROSSBACK και DS 3 CROSSBACK, η μάρκα DS λανσάρει μια γκάμα έξι αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, που όλα προσφέρονται και ως ηλεκτρικά με την υπογραφή E-TENSE.

Για τους απαιτητικούς πελάτες της, η DS Automobiles δημιούργησε την "ONLY YOU, the DS experience" υπηρεσία με τα αποκλειστικά προνόμια σε ότι έχει να κάνει με τη συντήρηση των αυτοκινήτων, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση μίας ξεχωριστής εμπειρίας κατά την απόκτηση και κατοχή ενός μοντέλου DS.

Με παρουσία σε 32 χώρες, η μάρκα DS έχει δημιουργήσει και εξελίσσει διαρκώς ένα δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει 400 DS STORES και DS SALONS σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 2019.