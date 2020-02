Η CUPRA ανοίγει τις πόρτες του νέου αρχηγείου της με το ντεμπούτο του πρώτου CUPRA Leon

Ο CUPRA CEO and SEAT Executive Vice-president for Sales and Marketing, Wayne Griffiths τόνισε ότι «τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, με περίπου 40.000 πωλήσεις, αποδεικνύουν τη μεγάλη δυναμική της μάρκας. Η CUPRA αναπτύσσεται περισσότερο από όσο περιμέναμε και για αυτό έπρεπε να χτίσουμε το δικό μας σπίτι και να διπλασιάσουμε το προσωπικό μας. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου θα αποδείξουμε ότι το sportiness μπορεί να εξηλεκτριστεί, με το λανσάρισμα τριών υβριδικών μοντέλων και σκοπεύουμε να φτάσουμε το ένα εκατομμύριο ευρώ κύκλο εργασιών όταν η πλήρης γκάμα μας θα είναι διαθέσιμη».

Ο Griffiths ανακοίνωσε επίσης ότι το μοντέλο παραγωγής CUPRA Formentor θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, ενώ θα είναι διαθέσιμο στις αγορές στο 2ο εξάμηνο του έτους. Φέτος η CUPRA σκοπεύει να επιδείξει τις δυνατότητες της στην αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της και επεκτείνοντας την δραστηριότητά της σε διεθνές επίπεδο. Εκτός από την επιτυχία του CUPRA Ateca, η μάρκα πρόκειται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με το πρώτο CUPRA Leon στις εκδόσεις hatchback και Sportstourer, καθώς και με το CUPRA Formentor, το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή.

«Η απόφαση να εδραιωθεί η CUPRA ως ανεξάρτητη μάρκα πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσε να έχει αποδειχθεί καλύτερη, αφού μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει γίνει η πιο κερδοφόρα επιχειρηματική μας μονάδα. Η CUPRA δίνει στην SEAT την ευκαιρία να παράγει πιο κερδοφόρα μοντέλα και να φτάσει σε νέους πελάτες ενώ και οι δύο μάρκες μαζί, μας δίνουν τους πόρους και την επιχειρησιακή βάση για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Τώρα αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη μάρκα κατασκευάζοντας τα δικό της κεντρικά γραφεία», δήλωσε ο Carsten Isensee, SEAT Acting President and Executive Vicepresident of Finance and IT, στη συνέντευξη Τύπου για το λανσάρισμα του CUPRA Leon.