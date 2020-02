Στη Δανία ο Ν. Δένδιας

Στην Κοπεγχάγη βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της ΔανίαςΤζέπε Κόφοντ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών έχει ως εξής:

Στις 13:00 (τοπική ώρα) ο κ. Δένδιας θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Τζέφε Κόφοντ και γεύμα εργασίας.

21/02: FM @NikosDendias to visit #Denmark - Mtg w/ FM @JeppeKofod



Bilateral relations

Regional issues of shared interest, such as migration, the #WesternBalkans accession perspective & situation in #EasternMediterranean @DanishMFA



More https://t.co/XntwHbO7hm https://t.co/ZB1L4pdtFJ