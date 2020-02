Τεράστιο κύμα συμπαράστασης για τον 9χρονο που έπεσε θύμα μπούλινγκ στην Αυστραλία

Γιγαντιαίο είναι το κύμα συμπαράστασης σε όλο τον κόσμο για ένα 9χρονο αγόρι στην Αυστραλία, το οποίο πέφτει κατ' εξακολούθηση θύμα μπούλινγκ από τους συμμαθητές του, λόγω του νανισμού από τον οποίo πάσχει.

Η μητέρα του Κουάντιν Μπέιλς δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο με τον 9χρονο γιο της, στο οποίο ο τελευταίος ξεσπάει σε λυγμούς και δηλώνει πως θέλει να πεθάνει, μετά από το τελευταίο επεισόδιο μπούλινγκ που βίωσε στο σχολείο.

Η μητέρα ακούγεται να λέει στο βίντεο, πως έχει έναν γιο, «ο οποίος σχεδόν καθημερινά θέλει να αυτοκτονήσει», υπογραμμίζοντας σε τι καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει το μπούλινγκ. Αυτό που συγκλονίζει όμως περισσότερο στο βίντεο δεν είναι η φωνή της μητέρας αλλά ο ίδιος ο Κουάντιν που λέει, «θέλω να αυτοκτονήσω», «θέλω να πεθάνω».

Το βίντεο έχει ξεπεράσει ήδη τις 19 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των διασήμων που είδαν το βίντεο και εν συνεχεία εξέφρασαν τη συγκίνηση και τη συμπαράσταση τους ήταν ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν, ο οποίος και δημοσίευσε ένα σχετικό μήνυμα στο Twitter.

«Κουάντιν είσαι δυνατότερος απ΄ό,τι νομίζεις, φίλε. Και ό,τι και να συμβεί εγώ είμαι φίλος σου», λέει ο Τζάκμαν στο βίντεο, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του μπούλινγκ.

