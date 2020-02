Με τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες ο Μπλούμπεργκ χλευάζει τον Τραμπ στο Λας Βέγκας

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κλέβει στο γκολφ». «Το τείχος του Τραμπ έπεσε»: Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ χλεύασε τον άνδρα που ευελπιστεί να εκτοπίσει από τον Λευκό Οίκο με καταχωρήσεις του σε τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες που εμφανίστηκαν χθες Παρασκευή στο Λας Βέγκας, όπου βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τελευταίο επεισόδιο του τσακωμού των δύο δισεκατομμυριούχων με ολοένα και περισσότερη μοχθηρία τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την λαϊκή ψήφο», έγραφε μια άλλη φωτιζόμενη διαφημιστική οθόνη, με αναφορά στις προεδρικές εκλογές του 2016, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κέρδισε το σώμα εκλεκτόρων, αλλά συγκέντρωσε λιγότερους ψήφους σε εθνικό επίπεδο από την αντίπαλό του Χίλαρι Κλίντον.

The Bloomberg campaign is gonna be studied by sociologists for decades to come on how to do everything wrong. (Yes these are real.) pic.twitter.com/AkLJk03JfH