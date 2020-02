Ένα δισεκατομμύριο views για το θρυλικό Take on Me των A-Ha

Τριάντα έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό κομμάτι Take On Me του νορβηγικού συγκροτήματος A-Ha, πρόσφατα κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο: ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.

Το Take On Me κυκλοφόρησε αρχικά το 1984, αλλά δεν βρήκε απήχηση. Όταν κυκλοφόρησε ξανά το επόμενο έτος έγινε τεράστια επιτυχία και έφθασε στο νούμερο 1 σε 36 χώρες.

Το πρωτοποριακό για την εποχή βίντεο - που έπαιζε συνεχώς για χρόνια στο MTV - παρουσιάζει τη μπάντα σε μία αλληλουχία live action και σε σκίτσα με μολύβι, μία μέθοδο που λέγεται rotoscoping. Μάλιστα, σια τη δημιουργία του βίντεο, διάρκειας τεσσάρων λεπτών, χρειάστηκαν περίπου 16 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Το βίντεο κέρδισε έξι βραβεία στα MTV Video Music Awards του 1986.