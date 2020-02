Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Μαρία Τσιώμου έχει στο βιογραφικό της ήδη δεκαέξι χρόνια εμπειρίας στον χώρο της φιλοξενίας, και μάλιστα σε αξιοζήλευτες θέσεις. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Marketing Coordinator στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Marketing Manager στα ξενοδοχεία The Romanos και The Westin της Costa Navarino, Director of Marketing στα ξενοδοχεία St. Regis Amman και Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba στην Ιορδανία, ενώ πριν από μερικούς μήνες ανέλαβε τα ηνία του marketing στο ξενοδοχείο St. Regis Abu Dhabi.



Ποιες είναι οι προκλήσεις μιας τέτοιας θέσης, και δη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα;



Σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανταγωνιστική αγορά. Κάτι που λειτουργεί για τον ανταγωνιστή δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει και για σένα. Γι’ αυτό και χρειάζονται ευέλικτες στρατηγικές. Επίσης, από τη στιγμή που εκπροσωπείς μια πολυτελή αλυσίδα ξενοδοχείων, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά το πολυτελές προϊόν σου, ώστε να μπορείς να το παρουσιάσεις με τον πλέον κατάλληλο τρόπο και στη σωστή αγορά. Πρόκληση είναι επίσης να καταφέρεις να διατηρήσεις το προϊόν σου στο επίπεδο που το έχεις φτάσει και κατόπιν να ξεπεράσεις τις προσδοκίες που έχεις θέσει γι’ αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο, από την άλλη, που όμως επηρεάζει και το επαγγελματικό κομμάτι, η πρόκληση είναι το φύλο. Δυστυχώς, σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής αρκετά συχνά η γνώμη των γυναικών δεν εισακούεται. Μου έχει τύχει, για παράδειγμα, να έχω ζητήσει να γίνουν κάποια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο και να μη γίνονται, αλλά στη συνέχεια να τα ζητάει ο υφιστάμενός μου, γένους αρσενικού, και να εκτελούνται κατά γράμμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλός στη διπλωματία, να έχεις υπομονή και επιμονή και να επιλέγεις σοφά πώς θα κινηθείς.



Μιλήσατε για πολυτελές προϊόν. Εσείς, αλήθεια, πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «πολυτέλεια»;



Θεωρώ ότι η πολυτέλεια στον χώρο της φιλοξενίας είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: αυθεντικότητα, ποιότητα και προσωποποιημένη εμπειρία. Η αυθεντικότητα έχει να κάνει με τον μοναδικό τρόπο που ως ξενοδοχείο επιλέγεις να ξεχωρίσεις, προσφέροντας κάτι μοναδικό. Για παράδειγμα, όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρουν πρωινό. Ο τρόπος όμως της προετοιμασίας και της παρουσίασής του, καθώς και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα ή πιάτα που επιλέγεις προκειμένου να αναδείξεις την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου τόπου κάνουν το πρωινό μια αυθεντική εμπειρία. Η ποιότητα των υπηρεσιών, από την άλλη, καθορίζει τη φήμη που χτίζεις και επιθυμείς να διατηρήσεις, και εξαρτάται αποκλειστικά από το έμψυχο δυναμικό που διαθέτεις. Οι εμπειρίες, τέλος, που δημιουργείς για τον κάθε επισκέπτη ξεχωριστά αποτελούν ευκαιρίες προσωπικής επικοινωνίας μαζί του, του προσφέρουν δυνατότητες μάθησης και προσθέτουν στην ποιότητα του ταξιδιού του – και αυτό για μένα αποτελεί πολυτέλεια.



Ποια θα λέγατε ότι είναι τα στοιχεία που κάνουν μια διαμονή καλή;



Μια καλή διαμονή ξεκινά με ένα όμορφο χαμόγελο και ένα θερμό καλωσόρισμα. Είναι αυτά που θα θέσουν τη βάση μιας θετικής εικόνας και θα κάνουν τον επισκέπτη να νιώσει άνετα. Συνεχίζεται με ένα καθαρό δωμάτιο και ολοκληρώνεται με τη θετική συμπεριφορά ολόκληρου του προσωπικού. Ακόμα και μια άσχημη εμπειρία μπορεί να ξεχαστεί αν αντιμετωπιστεί με ευγένεια. Κατά τη γνώμη μου, τα μέλη του προσωπικού είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία μιας διαμονής. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση από πλευράς διεύθυνσης, ώστε όλοι να συμβάλλουν στην καλλιέργεια καλών σχέσεων με τους πελάτες, διασφαλίζοντας έτσι την επιστροφή τους στο εκάστοτε κατάλυμα.





Ποιες αλλαγές έχετε παρατηρήσει την τελευταία δεκαετία στις επιλογές των ταξιδιωτών;



Για τους ταξιδιώτες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Γι’ αυτό και δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς ως προς τις ανέσεις και θα ψάξουν αρκετά για το κατάλληλο γι’ αυτούς κατάλυμα. Εκτός από τις ανέσεις, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το πρόγραμμα επιβράβευσης. Ένας ταξιδιώτης δεν θα διστάσει να επενδύσει σε μια πολυτελή διαμονή, εάν γνωρίζει πως θα επιβραβευτεί μέσω του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. Τέλος, εξίσου σημαντική με τα προηγούμενα είναι για τον ταξιδιώτη η εμπειρία. Τι έχει να κερδίσει σε πνευματικό επίπεδο από το ταξίδι του και ποιους «θησαυρούς» θα έχει αποκομίσει στο τέλος της διαδρομής; Γι’ αυτό και πολλά ξενοδοχεία πλέον ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα με τις εμπειρίες που αναζητούν οι πελάτες τους. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ξενοδοχεία που προσφέρουν αποκλειστικά εμπειρίες ευεξίας και άλλα που εστιάζουν στη γαστρονομία.



Αξιολογώντας από απόσταση την Ελλάδα, πιστεύετε ότι υπάρχουν τομείς στον χώρο της φιλοξενίας που χρειάζονται βελτίωση;



Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναζητούμε συνεχώς τρόπους προβολής των μοναδικών μας πλεονεκτημάτων – πλούσια ιστορία, μοναδική κουλτούρα, εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες, πληθώρα φυσικής ομορφιάς, γευστική κουζίνα. Τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επενδύουν σε συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς, ώστε να προβάλλουν τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτό το κάνει πολύ επιτυχημένα η Costa Navarino, που πραγματικά έχει μεριμνήσει και φροντίσει από την πρώτη στιγμή να προβάλλει τη Μεσσηνία και όλα τα όμορφα που έχει να προσφέρει ως τόπος.



Μέχρι στιγμής πώς σας φαίνεται η ζωή στο Άμπου Ντάμπι;



Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι το Άμπου Ντάμπι είναι η πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων. Το λέω γιατί κάποιοι πιστεύουν πως είναι το Ντουμπάι, ίσως επειδή είναι μεγαλύτερο, πιο πολυτελές και σίγουρα πιο δημοφιλές. Προσωπικά προτιμώ το Άμπου Ντάμπι. Είναι πιο «οικογενειακό», με πιο ήπιους ρυθμούς και διατηρεί μια κάποια αυθεντικότητα σε σχέση με το Ντουμπάι. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ωστόσο, πως υστερεί σε πλούτο ή αφθονία προϊόντων. Μου αρέσει το ότι περιβάλλεται από θάλασσα, διαθέτει αναρίθμητες επιλογές εστιατορίων και δραστηριοτήτων, αλλά και το ότι οι γυναίκες φροντίζουν τον εαυτό τους. Αυτή την περίοδο απολαμβάνω επίσης και τον καιρό, που θεωρείται ιδανικός. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι που να μη μου αρέσει, αν και σίγουρα το κόστος ζωής είναι υψηλότερο από ό,τι έχω συνηθίσει.



Τι θα προτείνατε στον ταξιδιώτη να δει από την πόλη;



Αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα τουρίστας και εγώ, οπότε ανακαλύπτω συνεχώς νέα πράγματα. Η μεγαλύτερή μου έκπληξη ήταν όταν συνειδητοποίησα πως το Άμπου Ντάμπι δεν είναι μόνο έρημος. Υπάρχουν περιοχές, όπως το Εθνικό Πάρκο Mangrove, όπου μπορείς να κάνεις περίπατο μέσα στο πράσινο, ακόμη και καγιάκ. Φυσικά δεν λείπουν οι δραστηριότητες στην έρημο, από sandboard μέχρι αερόστατο, διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακές σκηνές Βεδουίνων και πολλά άλλα. Από αξιοθέατα θα πρότεινα κατ’ αρχάς το εκπληκτικό τζαμί Sheikh Zayed Grand Mosque, που αποτελεί πραγματικό κομψοτέχνημα. Ιδανική ώρα για να το επισκεφθείτε είναι λίγο πριν πέσει ο ήλιος, για να το χαρείτε και φωτισμένο. Το απαστράπτον προεδρικό παλάτι Qasr Al Watan Palace είναι επίσης εντυπωσιακό τόσο αρχιτεκτονικά όσο και λόγω μεγέθους. Αρκετά ενδιαφέρον είναι και το πολιτιστικό χωριό Heritage Village, που παρουσιάζει όψεις της ζωής στο εμιράτο σε παλιότερες εποχές, όταν ήταν μόνο έρημος. Εκεί θα δείτε πώς ήταν οι σκηνές των Βεδουίνων, πώς κατασκεύαζαν τις βάρκες τους, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών, όπως υφαντική και αγγειοπλαστική. Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψετε τη φουτουριστική «πόλη-μουσείο» Louvre Abu Dhabi του αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ, ο οποίος εμπνεύστηκε από τις αραβικές μεντίνες.