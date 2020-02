Πρώτο παιδικό βιβλίο από τον Νταν Μπράουν

Ο Νταν Μπράουν, γνωστός από το βιβλίο «Κώδικας Da Vinci», εκτός από συγγραφέας και μουσικοσυνθέτης, προκύπτει και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά: την 1η Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει σε 27 χώρες το «Wild Symphony», εικονογραφημένο από την Ουγγαρέζα εικονογράφο Σούζαν Μπάτορι, και θα συνοδεύεται από άλμπουμ με συνθέσεις κλασικής μουσικής του Μπράουν (τις συνθέσεις θα ερμηνεύει η Zagreb Festival Orchestra).

«Μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες και στα μυθιστορήματά μου πάντα προσπαθώ να συνυφάνω ποικίλα θέματα» υπογράμμισε, σε ανακοίνωσή του, ο Μπράουν. Στο "Wild Symphony", ενθουσιάστηκα με την προοπτική να χτίσω πάνω σε αυτή την ιδέα και να δημιουργήσω πραγματικά μια εμπειρία σε πολλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τρεις γλώσσες: τέχνη, μουσική και λέξεις. Με τον ίδιο τρόπο που μια όπερα αιχμαλωτίζει το ακροατήριό της με όμορφα σκηνικά, δραματική μουσική και λυρικό δράμα. Το "Wild Symhony" προσπαθεί να είναι μια γιορτή για τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό, ταυτόχρονα, μια γιορτή στην οποία βυθίζεσαι».

