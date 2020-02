Ε.Ε: Αύξηση των αιτήσεων ασύλου για πρώτη φορά από το 2015

Οι αιτήσεις για την παροχή ασύλου στην ΕΕ σημείωσαν αύξηση το 2019, για πρώτη φορά μετά το 2015 οπότε είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

«Το 2019 κατατέθηκαν περισσότερες από 714.000 αιτήσεις» στις 28 χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, «αύξηση 13% σε σχέση με το 2018», επεσήμανε η EASO σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η πρώτη φορά μετά το 2015 που κατατίθενται περισσότερες αιτήσεις για την παροχή ασύλου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά».

Το 2015 ο αριθμός των αιτήσεων είχε φτάσει το ρεκόρ του 1,4 εκατομμυρίου.

EU+ #asylum trends:



Applications increased by 13%

1st time since 2015 that there have been +applications than the previous year, despite reduced irregular #migration towards the EU



Press release: https://t.co/nLTkNSK6pd

Interactive map: https://t.co/xlEiKhu3Bd pic.twitter.com/uYeclrzwtO