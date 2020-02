Eνα σούπερ μάρκετ χωρίς ταμεία, η πρόταση της Amazon

Η νέα πρόταση του κολοσσού της Amazon στο πεδίο των σούπερ μάρκετ είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο κατάστημα χωρίς ταμεία – η πρώτη αυτού του τύπου πρόταση ήταν το Amazon Go, ένα μίνι μάρκετ με αισθητήρες, όπου έκανες τις αγορές σου και με μία σάρωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σου, ολοκλήρωνες τα ψώνια. Τώρα το Go Grocery είναι πενταπλάσιο σε μέγεθος, άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και καρότσι, και έχει πολλά από τα είδη μπακαλικής/μαναβικής, που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.

Είδη υγιεινής και προϊόντα αρτοπωλείου, κρέας, καθαριστικά και καλλυντικά υπάρχουν στο Go Grocery. Το πρώτο θα ανοίξει στη γειτονιά Κάπιτολ Χιλ του Σιάτλ και δεν απέχει πολύ από τα κεντρικά γραφεία της Αmazon.

Η εταιρεία προσδοκά ότι η νέα εμπειρία αγορών, που υπόσχεται, χωρίς τις κουραστικές ουρές στο ταμείο, θα της εξασφαλίσει υψηλότερα κέρδη και μεγαλύτερο μερίδιο στη δεδομένη αγορά.

Αυτή στις ΗΠΑ αποτιμάται σε 800 δισ. δολάρια και εκεί δεσπόζει ο παραδοσιακός κολοσσός των σούπερ μάρκετ, αυτός της Walmart.

Ενα σούπερ μάρκετ Go Grocery προσφέρει σχεδόν 5.000 προϊόντα, όταν το Amazon Go συνήθως διέθετε από 500-700, όπως επισημαίνει η Κάμερον Τζόουνς, η οποία είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί την πορεία του σχεδίου Go Grocery μαζί και με άλλα πειράματα της εταιρείας στην κανονική αγορά, όπως αναφέρει το Bloomberg.

H επιλογή των προϊόντων σε αυτό το σούπερ μάρκετ εμπεριέχει και πράγματα, όπως χαρτί τουαλέτας και απορρυπαντικά, αλλά όχι όσα ένα συμβατικό κατάστημα, μιας και υπάρχει και η αλυσίδα των Whole Foods. Πρόκειται για αλυσίδα καταστημάτων, η οποία ανήκει στην Amazon, και η οποία προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό δεκάδες χιλιάδες προϊόντα.

Στα ήδη υφιστάμενα 25 μίνι μάρκετ Amazon Go, που βρίσκονται στο Σιάτλ, στο Σικάγο, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν κάμερες και αισθητήρες, ώστε να καταγράφεται τι παίρνουν οι άνθρωποι από το ράφι. Στα νεότερα και μεγαλύτερα Go Grocery τα πιο προηγμένα τους συστήματα, θα το αναγνωρίζουν αυτό το κάτι ακόμα και χωρίς περιτύλιγμα – το μήλο χωρίς την πλαστική μεμβράνη και το λάχανο επίσης. Αυτό, τέλος, σημαίνει δραστική μείωση κόστους για έναν κλάδο με πάρα πολύ στενά περιθώρια κέρδους.