Δύο νέα κρούσματα του κορωνοϊού στη Βρετανία

Δύο νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού επιβεβαιώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 15, ανακοίνωσε σήμερα ο Αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Ουίτι.

Update on #coronavirus:



Two further patients in England have tested positive for #COVID19, bringing the total number of UK cases to 15.



Patients have been transferred to specialist NHS infection centres.



More info:

https://t.co/NIDom2yqyM pic.twitter.com/aoWIuKR7Ps