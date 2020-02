SEAT και CUPRA στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης

Το φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης θα συγκεντρώσει πλήθος νέων, συναρπαστικών οχημάτων και εξελίξεων, όπως την παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Formentor, του πρώτου μοντέλου που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη CUPRA καθώς και το δημόσιο ντεμπούτο του πρώτου CUPRA Leon.



Η SEAT θα γιορτάσει επίσης την πρώτη παρουσίαση του νέου SEAT Leon με την πλήρη γκάμα κινητήρων – που πειρλαμβάνει εκδόσεις mild-hybrid, plug-in hybrid και CNG – καθώς και την πρεμιέρα του SEAT Tarraco FR.



«Το Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης θα είναι μια από τις πρώτες ευκαιρίες που οι πελάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την επιθετική μας πολιτική για το 2020: το SEAT Leon, το CUPRA Leon και το CUPRA Formentor, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε εκδόσεις plug-in hybrid. Τα μοντέλα αυτά θα οδηγήσουν και τις δύο μάρκες στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο SEAT Executive Vice-President for Sales and Marketing and CUPRA CEO Wayne Griffiths. «Αντιμετωπίζουμε τις απαιτήσεις της αγοράς για να προσφέρουμε μια γκάμα από ενεργειακώς αποδοτικά, συνδεδεμένα, ασφαλή και με επιδόσεις οχήματα που μπορούν να προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται οι πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους μας για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον».



Η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί επίσης την ευκαιρία για να παρουσιάσει τα τελευταία νέα σχετικά με την αστική κινητικότητα που σχεδιάστηκαν αρχικά για το αναβληθέν Mobile World Congress, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πρεμιέρας του eScooter.