Στους «4» του Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς

Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του τουρνουά ATP 500, το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι, βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που προκρίθηκε στους «4» με ανατροπή σε βάρος του Γιαν-Λέναρντ Στρουφ.

Stefanos Tsitsipas comes back to beat (a very, very good) Jan Lennard Struff 4-6, 6-4, 6-4 to reach the SFs in Dubai.



7 consecutive wins



Gets Dan Evans tomorrow.



