ΥΠΕΞ: Εκστρατεία παραπληροφόρησης από την Αγκυρα – Κανένας δεν περνά τα σύνορα

Για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» από τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Συνεχίζεται εκστρατεία παραπληροφόρησης από τουρκικές αρχές. Η πραγματικότητα: Από χθες πρωί ως σήμερα πρωί αποτράπηκε είσοδος στην ελληνική επικράτεια (σε όλο τον Εβρο) σε 10.000 άτομα. 73 άτομα χωρίς σχέση με το Ιντλίμπ εισήλθαν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, συνελήφθησαν και σχηματίστηκαν δικογραφίες», αναφέρει σε ανάρτησή του το ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι μέχρι τις 10 το πρωί, πάνω από 67.000 άτομα έχουν περάσει μέσω Αδριανούπολης στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ διαμηνύει ότι «κανένας δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα».

No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading.