Τη στήριξή της στην Ελλάδα για το προσφυγικό εκφράζει η κροατική προεδρία της Ε.Ε.

Τη στήριξή της στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το θέμα του προσφυγικού/μεταναστευτικού εκφράζει η κροατική προεδρία στο Συμβούλιο της Ε.Ε. όπως αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό tweet «Η κροατική προεδρία της Ε.Ε. στηρίζει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία που αγωνίζονται για να προστατεύσουν τα σύνορα της Ε.Ε. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε».

#EU2020HR #Croatia's EU Presidency stands by #Greece & #Bulgaria striving hard to protect #EU’s borders - We express full solidarity & stand ready to assist.