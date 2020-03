Απόφαση Frontex για «ταχεία επέμβαση» στα νησιά

Η Frontex συμφώνησε σήμερα να ξεκινήσει μια «ταχεία επέμβαση» στα σύνορα της ΕΕ, για να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό μεταναστών στα εξωτερικά της σύνορα, όπως ανακοίνωσε o ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της ελληνικής πλευράς για ανάπτυξη της ομάδα Rapid Border Intervention Team στα νησιά, αλλά και καθώς και ο ίδιος ο Οργανισμός αναμένει μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, μετά το άνοιγμα των συνόρων εκ μέρους της Τουρκίας.

«Εξετάζουμε πώς θα στηρίξουμε καλύτερα την Ελλάδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

Late last night #Frontex received a request from the Greek government to launch a rapid intervention at its external borders. We are looking into how to best support Greece in the shortest time possible #EuropeanBorderGuard pic.twitter.com/J2GKpTDACS