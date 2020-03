Εσπερ: Απόφαση της Αγκυρας το τι θα κάνει με τους πρόσφυγες στα σύνορα

Μία ημέρα μετά την αναγνώριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «του δικαιώματος της Ελλάδας να εφαρμόζει τους δικούς της νόμους στα σύνορα της», ο Αμερικανός υπ. Αμυνας εξέφρασε σήμερα την άποψη ότι το τι θα κάνει η Τουρκία με τους πρόσφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι «δική της απόφαση».

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα σύνορα του Έβρου, όπου πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στα ευρωπαϊκά εδάφη, ο επικεφαλής της αμερικανικής άμυνας Μαρκ Εσπερ δήλωσε: «Το τι κάνει η Τουρκία στα σύνορά της με την Ελλάδα όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι «δική της απόφαση».

#BREAKING US defense chief Mark Esper says what Turkey does on its Greek border regarding refugees, migrants is 'its own decision to make'