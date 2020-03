Το πρόγραμμα της επίσκεψης Κυρ. Μητσοτάκη στον Εβρο

Επίσκεψη στον Εβρο με τους επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά την έκταση του προβλήματος στα σύνορα με την Τουρκία.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύουν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , Σαρλ Μισέλ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.

Οι αξιωματούχοι θα πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Σημαντική δήλωση στήριξης και από τους τρεις θεσμούς τη στιγμή που η Ελλάδα υπερασπίζεται επιτυχώς τα σύνορα της ΕΕ».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.