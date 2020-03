Fake news η «στήριξη» Εσπερ στην Αγκυρα για το προσφυγικό

Στην αναπαραγωγή μίας δήλωσης του Αμερικού υπ. Αμυνας, Μαρκ Εσπερ, σύμφωνα με την οποία η Άγκυρα είναι ελεύθερη να διαχειριστεί όπως θέλει τους μετανάστες στα σύνορα με την Ελλάδα, προχώρησε το Anadolu αλλα και άλλα ξένα μέσα όπως το sputnik.

Σύμφωνα με τα ψευδή δημοσιεύματα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι « το τι θα κάνει η Τουρκία στα σύνορά της με την Ελλάδα, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είναι δική της απόφαση».

#BREAKING US defense chief Mark Esper says what Turkey does on its Greek border regarding refugees, migrants is 'its own decision to make'