Στ. Πέτσας: Fake news οι δηλώσεις Ερντογάν για δύο νεκρούς στον Έβρο

Την άμεση παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσαν οι αποψινές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, σύμφωνα με τις οποίες η Αθήνα δεν σέβεται τους κανόνες μεταναστευτικού δικαίου και ότι οι ελληνικές δυνάμεις σκότωσαν δύο πρόσφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο Στέλιος Πέτσας, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει: «Δεν υπήρξαν πυρά από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Ο αντίθετος ισχυρισμός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News της τουρκικής προπαγάνδας».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda