Παρουσιάζεται στο κοινό για πρώτη φορά, τετρακόσια χρόνια από τη στιγμή που μπήκε η τελευταία του πινελιά.



Ο πίνακας «Let The Little Children Come To Me» ανακαλύφθηκε το 2014 από έναν έμπορο τέχνης.



Εικάζεται ότι φιλοτεχνήθηκε από τον μαέστρο της ολλανδικής ζωγραφικής, Ρέμπραντ, γύρω στο 1627-28, και μάλιστα ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης απεικονίζεται κάπου στο βάθος της σύνθεσης ως νεαρός άντρας.



Όποιος ταξιδέψει στην Οξφόρδη μέσα στους επόμενους μήνες αξίζει να περάσει από το Ashmolean Museum για να τον δει, στο πλαίσιο της έκθεσης «Young Rembrandt» (έως 7/6).