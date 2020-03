Στον Εβρο οι επικεφαλής της Ε.Ε. - Πέταξαν πάνω από τα χερσαία σύνορα με Τουρκία

Tον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Božinović, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επίσκεψη στον Έβρο.

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr