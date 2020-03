Οι δύο Ελληνοαμερικανοί που γoήτευσαν το Netflix

Ο Ελληνοαμερικανός Γκρεγκ Σπυριδέλης (αριστερά) μαζί με τον αδελφό του Εβαν εκμεταλλεύθηκαν τις δυνατότητες που παρείχε το Διαδίκτυο, δημιουργώντας δύο πολύ επιτυχημένες εταιρείες παραγωγής και τεχνολογίας. Τα δύο αδέλφια κατάγονται από τη Λήμνο.

Εχοντας εργαστεί στις αρχές του 1990 στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής, ο Ελληνοαμερικανός Γκρεγκ Σπυριδέλης μαζί με τον αδελφό του Εβαν εκμεταλλεύθηκε τις δυνατότητες που παρείχε τότε το Διαδίκτυο δημιουργώντας δύο πολύ επιτυχημένες εταιρείες παραγωγής και τεχνολογίας. Μεγάλοι επενδυτές αλλά και κολοσσοί όπως το Netflix δεν αγνόησαν την παρουσία και τις προοπτικές ανάπτυξής τους, κάτι που το απέδειξαν εμπράκτως μέσα από τις επιχειρηματικές τους κινήσεις. Ο λόγος, για την JibJab, την οποία εξαγόρασε το αμερικανικό fund Catapult Capital αλλά και την εταιρεία παραγωγής παιδικών προγραμμάτων StoryBots, που περιήλθε στην αγκαλιά του Netflix μόλις πριν από δέκα μήνες.

Ο Γκρεγκ Σπυριδέλης, που κατάγεται από τη Λήμνο, εργάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Goldman Sachs αλλά και στην επενδυτική τράπεζα Bear Stearns. «Δούλεψα στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής για 4 χρόνια και στη συνέχεια έκανα MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Wharton School of Business. Ο αδελφός μου σπούδασε εικονογράφηση στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη. Το 1997 η τεχνολογία και το Ιντερνετ με ενθουσίασαν και έτσι παρακίνησα τον αδελφό μου να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες παραγωγής υλικού στο Διαδίκτυο. Αρχίσαμε τη συνεργασία, και όταν αποφοίτησα από το Wharton, ξεκινήσαμε τη δική μας επιχείρηση», αναφέρει στην «Κ» ο Γκρεγκ Σπυριδέλης. Ετσι, δημιούργησαν πριν από 21 χρόνια σε ένα γκαράζ στο Μπρούκλιν την JibJab, η οποία, από απλή εταιρεία παραγωγής αστείων και σατιρικών βίντεο, μετατράπηκε σε επιχείρηση εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Το 2004, αποτέλεσε για την JibJab και για τους αδελφούς Σπυριδέλη χρονιά-ορόσημο καθώς δημιούργησαν το πρώτο βίντεο που έγινε viral παγκοσμίως πριν ακόμη κάνουν την εμφάνισή τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για το βίντεο «This Land is your Land», το οποίο σατίριζε τον Τζορτζ Μπους και τον Τζον Κέρι που διεκδικούσαν τότε την προεδρία των ΗΠΑ. Το βίντεο απήλαυσαν πάνω από 100 εκατ. άνθρωποι από όλο τον κόσμο. «Το “This Land” ήταν ένα από πρώτα βίντεο που έγινε viral παγκοσμίως. Βγήκε στο Διαδίκτυο μόλις το 2004, πριν ακόμη εμφανιστούν εταιρείες όπως το YouΤube, το Facebook ή το Twitter» επισημαίνει στην «Κ» ο κ. Σπυριδέλης. Λίγο πριν καταλήξει στα χέρια του αμερικανικού fund, η JibJab, ακολουθώντας τη στροφή των χρηστών προς τα social media, μετεξελίχθηκε σε μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μετατρέπουν selfie φωτογραφίες σε ηλεκτρονικές κάρτες (e-cards), μουσικά βίντεο ή GIFs.

Δημιούργημα όμως και των δύο, το 2012, υπήρξε η εταιρεία παραγωγής παιδικών προγραμμάτων StoryBots, η οποία εξαγοράστηκε από τη μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο, το Netflix. Οι ίδιοι σχεδίασαν και τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Ask the StoryBots» που από το 2016 προβάλλεται στην πλατφόρμα, στοχεύοντας στην επιμόρφωση των παιδιών και των γονέων. Η σειρά μάλιστα έχει αποσπάσει και 5 βραβεία Emmy. «Λανσάραμε την πρώτη σεζόν της σειράς “Ρωτήστε τα StoryBots” στο Netflix τον Αύγουστο του 2016. Οι άλλες δύο σεζόν προβλήθηκαν το 2017 και το 2019 και τον προηγούμενο Μάιο το Netflix εξαγόρασε το σύνολο της εταιρείας StoryBots», εξηγεί ο ίδιος. «Τα πρώτα ωστόσο βίντεο των StoryBots ξεκινήσαμε να τα λανσάρουμε το 2012 στο YouTube. Εξαιτίας λοιπόν της απήχησής τους, αποφασίσαμε να επενδύσουμε εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή ενός τηλεοπτικού σόου μεγάλης διάρκειας». Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη εξαγορά εταιρείας που παράγει δικό της υλικό (content company) από το Netflix, μετά και την απόκτηση της εταιρείας Millarworld το 2017. Αλλωστε με αυτήν τη κίνηση, όπως είχαν σχολιάσει και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Netflix τότε στόχευε από τη μια να προσελκύσει περισσότερα παιδιά και γονείς παρέχοντας προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, από την άλλη να ανταγωνιστεί την πολλά υποσχόμενη Disney Plus, η οποία θα ξεκινούσε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2019.