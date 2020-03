Φονικοί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Τενεσί - Σκηνές αποκάλυψης (βίντεο - φωτογραφίες)

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τη νύχτα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το Τενεσί, ιδίως την περιοχή του Νάσβιλ, στις ΗΠΑ, ισοπεδώνοντας κτίρια, καταστρέφοντας ένα αεροδρόμιο και αφήνοντας στο σκοτάδι δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι διασώστες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και αγνοουμένων, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών του Τενεσί. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να αυξηθεί περαιτέρω.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης «χτενίζουν» τα κατεστραμμένα κτίρια για να βρουν τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες στο Νάσβιλ. Νωρίτερα το πρωί, η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε λόγο για περίπου 40 καταρρεύσεις κτιρίων στην πόλη.

«Προφανώς ήταν ένας πολύ ισχυρός ανεμοστρόβιλος. Υπάρχουν πολλά κατεστραμμένα κτίρια, πολλοί τραυματίες, πολλοί εγκλωβισμένοι», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τάιλερ Τσάντλερ σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Facebook.

Η εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου Nashville Electric ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 44.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω καταστροφών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

BREAKING: Nashville mayor, area sheriffs confirm unspecified number of deaths after tornadoes shred buildings across Tennessee. https://t.co/gTuEEdRNKI

Το αεροδρόμιο John C. Tune (JWN) υπέστη επίσης, σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία, έγινε γνωστό στον ιστότοπό του.

Κεραυνοί, που συνόδευαν τον ανεμοστρόβιλο ήταν ορατοί στον νυχτερινό ουρανό, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα σάρωναν το κέντρο του Νάσβιλ, όπως δείχνει βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο χρήστης Μπράιαν Μπέιτς.

Επίσης, στα πλάνα που προβάλλουν αμερικανικά ΜΜΕ διακρίνονται κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί μετά το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64