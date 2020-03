Μπορίσοφ: Οι σχέσεις καλής γειτονίας μπορεί να επιλύσουν τη μεταναστευτική κρίση

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ εξέφρασε σήμερα την ελπίδα για μια ταχεία λύση για την αποτροπή μιας αναβίωσης της μεταναστευτικής κρίσης μετά την απόφαση της Τουρκίας να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην μετακίνηση χιλιάδων αιτούντων άσυλο, που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Συμφωνήσαμε ότι συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με όλη μας τη βούληση για σχέσεις καλής γειτονίας, για αμοιβαία κατανόηση και ειρήνη για να επιλύσουμε τη διένεξη που έχουμε στην περιοχή», δήλωσε ο Μπορίσοφ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά τις συνομιλίες που είχε στη Σόφια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Μισέλ δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Σόφια και πιθανόν θα επισκεφτεί την Τουρκία αύριο, Τετάρτη.

«Κατανοούμε τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει η Βουλγαρία για να προστατέψει τα σύνορά μας. Το μήνυμά μας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφέστατο: Μπορείτε να βασιστείτε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter.

We understand the huge efforts Bulgaria makes in order to protect our borders.



Our message with @vonderleyen is very clear: you can count on European solidarity.



In case of necessity, we will be active and committed to support you and PM @boykoborissov. pic.twitter.com/DCZGuVXogv