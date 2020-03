Δεντρόσπιτα, ιγκλού, παλάτια και πλωτά δωμάτια είναι μερικά πρωτότυπα καταλύματα που μπορείτε να επιλέξετε για τη διαμονή σας, αν ένα τυπικό ξενοδοχείο σάς φαίνεται ξεπερασμένο.

Οι μέρες που η ξενοδοχειακή διαμονή περιλάμβανε ένα απλό κρεβάτι, ένα γραφείο και ένα μίνι μπαρ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Οι νέες –πολυτελείς, θεματικές, εναλλακτικές κ.ά.– υπηρεσίες ταρακούνησαν τον κλάδο της φιλοξενίας με τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν. Θέλετε να χουχουλιάσετε σε ένα γυάλινο ιγκλού κοιτάζοντας το Βόρειο Σέλας; Ή να κοιμηθείτε μέσα σε μια διάφανη κάψουλα που κρέμεται σε έναν γκρεμό; Πλέον όλοι μπορείτε να το κάνετε, αρκεί να μπορείτε να το πληρώσετε.



Κοντά στην άγρια ζωή



Η Αφρική είναι γεμάτη πολυτελή lodges για εκείνους τους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν κοντά στην απίστευτη άγρια ζωή της ηπείρου. Ορισμένα από αυτά, ωστόσο, καταφέρνουν να σας φέρουν ακριβώς δίπλα σε αυτό που επιθυμείτε. Τα δεκαοκτώ σαλέ του Mfuwe Lodge στη Ζάμπια έχουν χτιστεί γύρω από δύο μεγάλες λιμνοθάλασσες, ώστε να μπορείτε να βλέπετε κάθε μέρα αργά το απόγευμα τους ελέφαντες που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο η Μαύρη Ήπειρος δεν είναι η μοναδική που προσφέρει τέτοιες στενές συναντήσεις με είδη του ζωικού βασιλείου. Στο Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort στην Μπανγκόκ μπορείτε να κλείσετε διανυκτέρευση στο Jungle Bubbles, ένα δωμάτιο που μοιάζει με διάφανη φούσκα, και να γίνετε αυτόπτες μάρτυρες της ξέγνοιαστης νυχτερινής βόλτας που απολαμβάνουν –και εκεί– οι ελέφαντες. Το camp βρίσκεται στο δάσος του Chaiang Rei και φροντίζει για την προστασία των θηλαστικών, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν πώς να συμβιώνουν αρμονικά με τα ζώα. Από την άλλη, αν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μακριά για να βρεθείτε κοντά σε άγρια ζώα. Στη Farm Sanctuary, στο Watkins Glen της Νέας Υόρκης, οι επισκέπτες κλείνουν διαμονή στα μικροσκοπικά του σπιτάκια για να έρθουν σε επαφή με ορισμένα από τα 800 ζώα φάρμας που διασώθηκαν και προστατεύονται εκεί, έπειτα από κακοποίηση και κακομεταχείριση.



Info: Mfuwe Lodge, από 300 ευρώ το άτομο. Jungle Bubbles, από 525 ευρώ το δίκλινο. Farm Sanctuary, από 250 ευρώ το δίκλινο.



Θέα από ψηλά



Το camp andBeyond NgalaTreehouse στο Εθνικό Πάρκο Kruger της Νότιας Αφρικής. © andBeyond via The New York Times



Ανεξάρτητα από το πού κατοικεί κανείς ή τι είδους ταξίδια κάνει, η ιδέα τού να μείνει σε ένα δεντρόσπιτο είναι ελκυστική στους περισσότερους. Στο Anavilhanas Jungle Lodge στη Βραζιλία οι επισκέπτες κλείνουν διανυκτέρευση κάτω από την τέντα που δημιουργούν οι πυκνές φυλλωσιές των δέντρων στο δάσος του Αμαζονίου και απολαμβάνουν τη θέα πάνω από τον ποταμό Rio Negro. Εξίσου εντυπωσιακή διαμονή προσφέρεται πάνω στα ψηλά δέντρα του πευκοδάσους της βόρειας Σουηδίας, όπου τα δωμάτια-κύβοι του Treehotel καθρεφτίζουν πάνω στις επιφάνειές τους όλη την άγρια ζωή (δέντρα, πουλιά, κ.λπ.) που τα περιβάλλει, ενώ ένα από τα επτά δωμάτια έχει το σχήμα ενός UFO. Επίσης, στην άκρη του Εθνικού Πάρκου Kruger, του μεγαλύτερου καταφυγίου άγριας ζωής της Νότιας Αφρικής και ενός από τα μεγαλύτερα του κόσμου, το camp της andBeyond Ngala Treehouse, που άνοιξε πρόσφατα, προσφέρει στους επισκέπτες του την ευκαιρία να διανυκτερεύσουν σε έναν πύργο που υψώνεται ανάμεσα στα δέντρα του πάρκου.



Ένα διαφορετικό είδος δεντρόσπιτου υποδέχεται τους επισκέπτες στην Κόστα Ρίκα. Το ξενοδοχείο Costa Verde θα σας φιλοξενήσει μέσα σε ένα αεροπλάνο, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά ώστε να προσφέρει άνετη διαμονή σε έναν πλούσιο φυσικό οικότοπο.



Skylodge Adventure Suites στο Περού. © Natura Vive via The New York Times.



Όσο για τους ανήσυχους επισκέπτες του Skylodge Adventure Suites στο Περού, αυτοί θα φθάσουν στα δωμάτιά τους, που μοιάζουν με κάψουλες και «κρέμονται» στην πλευρά ενός βουνού, είτε πεζοπορώντας μέχρι τα 400 μέτρα ύψος είτε κάνοντας zipping ως άλλοι σούπερ ήρωες. Η πανοραμική θέα πάνω από την Ιερή Κοιλάδα κόβει κυριολεκτικά την ανάσα.



Info: Anavilhanas Jungle Lodge, από 300 ευρώ το άτομο σε σουίτα. Treehotel, 500 ευρώ το δίκλινο. andBeyond Ngala Treehouse, από 640 ευρώ το άτομο. Hotel Costa Verde, από 240 ευρώ το δίκλινο. Skylodge Adventure Suites, από 430 ευρώ το άτομο, συμπεριλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς.



Διαμονή στο νερό



Το Conrad Maldives Rangali Island διαθέτει το δωμάτιο Muraka, ένα επίπεδο του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. © Conrad Maldives Rangali Island | Justin Nichols Photography via The New York Times.





Δεν σας αρέσουν τα ύψη; Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δοκιμάστε την εμπειρία μιας υποβρύχιας περιπέτειας. Στο «πλωτό» Conrad Maldives Rangali Island μπορείτε να κάνετε κράτηση στο Muraka, ένα δωμάτιο δύο επιπέδων που φτάνει σε βάθος τεσσεράμισι μέτρων κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Εναλλακτικά, στα ανοιχτά των ακτών της Pemba, κοντά στη Ζανζιβάρη, τα «υποβρύχια» υπνοδωμάτια του The Manta Resort υπόσχονται μοναδική διανυκτέρευση. Στο νησί Key Largo της Φλόριντα, που από πολλούς θεωρείται πατρίδα της κατάδυσης, αν κλείσετε δωμάτιο στο Jules’ Undersea Lodge, θα πρέπει να έχετε δίπλωμα καταδύσεων, καθώς θα πρέπει να βουτήξετε σε βάθος εννέα μέτρων για να φτάσετε σε αυτό.



Info: Conrad Maldives Rangali Island, από 9.240 ευρώ. The Manta Resort, από 1.760 ευρώ το δίκλινα, ελάχιστη διαμονή τρία βράδια. Jules’ Undersea Lodge, από 625 ευρώ το μονόκλινο.



Απολαμβάνοντας τη ζεστασιά μέσα στο κρύο



Σε μερικά από τα πιο κρύα μέρη του κόσμου, μια νέα κατηγορία ξενοδοχείων, τα Hyggehotels, δίνουν στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να ζήσουν τη δανέζικη έννοια της θαλπωρής (hygge). Στο Cielo Glamping Maritime, στο New Brunswick του Καναδά, οι επισκέπτες χαλαρώνουν μέσα στις ζεστές σκηνές τους που έχουν στηθεί καταμεσής του χιονισμένου δάσους. Τώρα, αν θέλετε να δείτε το Βόρειο Σέλας, αλλά δεν σας αρέσει το κρύο, το Kakslauttanen Arctic Resort στη Φινλανδία είναι ό,τι πρέπει για σας. Προσφέρει δύο τύπους καταλυμάτων: τα γυάλινα ιγκλού, όπου ακόμα και ξαπλωμένοι απολαμβάνετε το μοναδικό φαινόμενο, και τα ιγκλού από χιόνι, μικρές σπηλιές που δημιουργούνται από το χιόνι που μάζεψαν σκάβοντας. Ωστόσο, θαλπωρή θα αναζητήσετε ακόμα κι αν βρεθείτε στη μέση της ερήμου Gobi, όπου θα μείνετε ζεστοί με τις κουβέρτες από μαλλί καμήλας, τις οποίες θα βρείτε στις παραδοσιακές μογγολικές σκηνές (ή αλλιώς ger) του «οικολογικού» ξενώνα Three Camel Lodge.



Info: Cielo Glamping Maritime, δίκλινα από 290 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις. Kakslauttanen Arctic Resort, γυάλινα ιγκλού από 520 ευρώ. Three Camel Lodge, με πλήρη διατροφή, δραστηριότητες και μεταφορά από ευρώ το άτομο.



Χίλιες και μία νύχτες



Και αν τα ζώα, τα δεντρόσπιτα ή το χιόνι δεν σας φαίνονται ελκυστικά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Μπορεί να έχετε ακούσει για το φημισμένο παλάτι Taj Mahal στο Μουμπάι της Ινδίας, το ξενοδοχείο-ορόσημο που από το 1903 έχει χαρακτηριστεί πολυτελές θέρετρο. Αυτό όμως που μπορεί να μη γνωρίζετε είναι πως στην Τζαϊπούρ της Ινδίας μπορείτε να κάνετε κράτηση επίσης σε ένα παλάτι, το Sujan Rajmahal Palace, κατοικία άλλοτε του μαχαραγιά της πόλης.



Αν όμως λαχταράτε για μεγαλύτερη δόση από βρετανική βασιλική πολυτέλεια, επιλέξτε το The Newt στο Somerset της Μεγάλης Βρετανίας, όπου θα περιπλανηθείτε στους κήπους και θα πιείτε τσάι σαν στο κάστρο σας.



Όσοι πάλι προτιμούν τη σκανδιναβική λαμπρότητα ας δοκιμάσουν το ξενοδοχείο Nimb στην Κοπεγχάγη, ένα κάστρο του 1909 με εξωτερικούς χώρους εμπνευσμένους από την περίτεχνη μαυριτανική αρχιτεκτονική.



Info: Taj Mahal Palace, από 290 ευρώ το δίκλινο. Sujan Rajmahal Palace, από 710 ευρώ το δίκλινο. The Newtin Somerset, από 320 ευρώ το δίκλινο. Nimb Hotel, από 400 ευρώ το δίκλινο.