Αναβάλλεται για τον Νοέμβριο η πρεμιέρα του Τζέιμς Μποντ

Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ θα αναβληθεί για τον Νοέμβριο, ανακοίνωσαν σήμερα οι παραγωγοί της, εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η ταινία No Time to Die, που επρόκειτο να προβληθεί στους βρετανικούς κινηματογράφους στα τέλη Μαρτίου και από τον Απρίλιο σε όλον τον κόσμο, θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 12 Νοεμβρίου και κατόπιν σε άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ θα αρχίσει να προβάλλεται στις 25 Νοεμβρίου, ανέφεραν οι εταιρείες MGM, Universal και οι παραγωγοί Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπροκόλι στον επίσημο λογαριασμό του Τζέιμς Μποντ στο Twitter.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd