Κορωνοϊός: Ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στην επιστήμη συνιστά ο Ομπάμα

«Ας παραμείνουμε ψύχραιμοι, να ακούμε τους ειδικούς, να αφήσουμε την επιστήμη να μας καθοδηγήσει»: ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αποφεύγει τις δημόσιες δηλώσεις μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2017, έκανε έκκληση για ψυχραιμία απέναντι στην επιδημία του νέου κορωνοϊού.

«Προστατευτείτε (…) λαμβάνοντας λογικές προφυλάξεις», έγραψε στο Twitter ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.