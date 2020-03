Χωρίς οπτικές ίνες παρέμενε η Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η χώρα μας ήταν η τελευταία μεταξύ των 37 χωρών-μελών του οργανισμού με βάση τον δείκτη που παρουσιάζει την αναλογία των ευρυζωνικών συνδέσεων οπτικών ινών στο σύνολο των ευρυζωνικών σταθερής. Μόλις το 0,16% του συνόλου των συνδέσεων αυτών βασιζόταν στη χώρα μας σε οπτικές ίνες, έναντι του 26,84% που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ.

Η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία ευρυζωνικών συνδέσεων οπτικής ίνας στο σύνολό τους τον περασμένο Ιούνιο ήταν η Κορέα, όπου περισσότερες από 8 στις 10 ευρυζωνικές βασίζονται σε οπτική ίνα. Ακολουθεί η Ιαπωνία (με αναλογία 79%) και η Λιθουανία (74,6%). Στον αντίποδα βρίσκονται η Ελλάδα (0,16%), το Βέλγιο (0,98%) και το Ισραήλ (2%). Εντυπωσιακή διείσδυση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, εμφανίζουν ακόμη η Πορτογαλία (48,18%), η Ισπανία (62,53%), αλλά και η Τουρκία που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα (21,53%).

Σημειώνεται ότι ο ΟΟΣΑ θεωρεί συνδέσεις οπτικών ινών όσες φτάνουν σε οικίες (Fiber to the Home ή FTTH), διαμερίσματα (Fiber to the Premise ή FTTP) και κτίρια (Fiber to the Building ή FTTB). Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνει συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα (καφάο) τύπου Fiber to the Cabin - FTTC που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χώρα μας. Οι πάροχοι στην Ελλάδα ανακοινώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνδέσεις οπτικών ινών, αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι τύπου FTTC.

Εντυπωσιακό ακόμη παραμένει το γεγονός ότι πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία κ.ά., εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλή χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων βασισμένων σε οπτικές ίνες σε σχέση με άλλες χώρες που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η διείσδυση είναι πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Φαίνεται δηλαδή ότι μια σειρά χωρών λιγότερο ανεπτυγμένων (π.χ. χώρες της Βαλτικής) πραγματοποιούν «το πήδημα του βατράχου» (leap frog) στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ, το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα υπήρχαν ενεργές 4,04 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις σταθερής και 9,27 εκατ. ευρυζωνικές κινητής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής στο σύνολο του πληθυσμού (37,66%) είναι υψηλότερη του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ (31,36%). Αντιθέτως, στην κινητή τηλεφωνία, η διείσδυση στη χώρα μας (86,4%) είναι σημαντικά υποδεέστερη του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ (112,8%).

Η υστέρηση της Ελλάδας εμφανίζεται σε έναν επιπλέον δείκτη που αφορά το Internet των πραγμάτων (Internet of Things ή ΙοΤ). Η Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο διέθετε περίπου 410.000 συνδέσεις Μachine-to-Machine (M2M) που αντιστοιχούσαν στο 3,9% του πληθυσμού. Η επίδοση αυτή κατέταξε τη χώρα μας στην 31η θέση μεταξύ 34 χωρών-μελών της ζώνης του ΟΟΣΑ. Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 22% και η χώρα με τις περισσότερες Μ2Μ συνδέσεις είναι η Σουηδία, όπου η διείσδυση ανέρχεται σε 140,6% του πληθυσμού.

Ως Μ2Μ συνδέσεις θεωρούνται τα κυκλώματα, π.χ., υδρομετρητών ή κατανάλωσης ενέργειας, τα οποία ενημερώνουν αυτόματα τα πληροφοριακά συστήματα του ενδιαφερομένου, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου.