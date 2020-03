Βρισκόμαστε στην αίθουσα Τύπου του δικαστικού μεγάρου του Μανχάταν, τις τελευταίες μέρες της δίκης του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν. Στη φωτογραφία βλέπουμε, από αριστερά, τις δημοσιογράφους Ρεμπέκα Ρόσενμπεργκ (New York Post), Τζαν Ράνσον (New York Times), Μάρτα Ντάνις (Fox News) και Βικτόρια Μπέκιεμπις (Vulture), ενώ στο βάθος διακρίνεται μία εκ των σκιτσογράφων της δίκης, η Τζέιν Ρόσενμπεργκ. Ίσως να παρατηρήσατε ότι είναι όλες γυναίκες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι τυχαίο, πιθανότατα όχι, αλλά η δίκη του πρώην μεγιστάνα του Χόλιγουντ καλύφθηκε δημοσιογραφικά εν πολλοίς από γυναίκες. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του Associated Press, τις μέρες της πολύκροτης δίκης παρατηρήθηκε ένα πρωτοφανές πνεύμα συνεργασίας ανάμεσά τους, σπάνιο, δεδομένης της ανταγωνιστικής φύσης του επαγγέλματος και της ανάγκης για αποκλειστικότητα. Οι κυρίες της φωτογραφίας όμως, όπως και δεκάδες άλλες, προτίμησαν να μοιραστούν τις πληροφορίες τους, γνωρίζοντας ότι εν προκειμένω το μέτωπο ήταν κοινό.

Εν τω μεταξύ, σε ορισμένα διαλείμματα της δίκης το ενδιαφέρον μεταφερόταν ακριβώς δίπλα από την αίθουσα, στις γυναικείες τουαλέτες, που μετατρέπονταν για λίγη ώρα σε ένα άτυπο κέντρο ειδήσεων, με τις δημοσιογράφους να τηλεφωνούν για να μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις, να καθαρογράφουν τις σημειώσεις τους ή να φορτίζουν τις συσκευές τους.

Πρόκειται μάλιστα για ένα σημείο στρατηγικής σημασίας, καθώς το παράθυρο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, γεγονός που εκμεταλλεύεται εδώ η φωτορεπόρτερ του Reuters Κέιτλιν Οκς για να φωτογραφίσει τον Γουαϊνστάιν να αποχωρεί από το μέγαρο. Ο 68χρονος κρίθηκε ένοχος, όπως αναμενόταν, για σεξουαλική επίθεση και βιασμό, αλλά γλίτωσε την ισόβια κάθειρξη. Το ακριβές διάστημα που θα περάσει στη φυλακή αναμένεται να ανακοινωθεί, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 25 χρόνια, γεγονός που αντιμετωπίστηκε (δικαίως) ως μια μεγάλη νίκη του κινήματος του #ΜeΤoo. ■