Χρήστες του Twitter απορούν για την τεράστια δημοφιλία hashtag στήριξης στον Ερντογάν

Ερωτηματικά σε πολλούς χρήστες του Twitter από διάφορες χώρες προκάλεσε η τεράστια δημοφιλία ενός hashtag στήριξης στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το οποίο έφτασε στην κορυφή των παγκόσμιων trends του μέσου κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το #ErdoğanınYanındayız («στέκομαι στο πλευρό του Ερντογάν») ήταν στην κορυφή των hashtag του μέσου κοινωνικής δικτύωσης παγκόσμια στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας την Πέμπτη, πέφτοντας στην τρίτη θέση λίγο μετά τις 11.

Χρήστες από διάφορες χώρες του κόσμου, από την Αφρική μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, προέβησαν σε σχετικές κοινοποιήσεις, εκφράζοντας την απορία τους σχετικά με την αδικαιολόγητη δημοφιλία του συγκεκριμένου hashtag στους χρήστες του Twitter της χώρας τους.

«Γιατί αυτό είναι τόσο δημοφιλές στη Νιγηρία», αναρωτιέται ενδεικτικά ένας χρήστης από την αφρικανική χώρα, ενώ δεν έλειψαν και οι χρήστες που έκαναν λόγο για ένα τεράστιο δίκτυο «τρολ», το οποίο δημιούργησε αυτή την πλασματική τουρκική κυριαρχία στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Erm.

I'm not saying Americans have no interest in Turkey, but the fact that #ErdoğanınYanındayız is trending number one in the US and UK indicates there is a MASSIVE unauthentic network of bots spamming the site.@TwitterSupport should look into this.